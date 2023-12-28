Küçük dili şişirip hayati tehlike yaratan alerji

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük dili şişirip hayati tehlike yaratan alerji
Uzmanı hayati risk taşıyan alerjiyi açıkladı ve çok ciddi uyarılarda bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hande İkitimur, “İlaca karşı alerjisi olan kişilerin çok daha dikkatli olmasını bekleriz” dedi ve uyarılarda bulundu. İkitimur şunları söyledi:

“Akılcı ilaç kullanımı en uygun ilacın en uygun dozda, en düşük maliyetli olarak hastanın tedavi edilmesi prensibidir. Akılcı ilaç kullanımını tam olarak uygulayabilmek, birçok kişinin üzerine büyük bir sorumluluk yükler. Burada doktorlar çok önemli ama eczacılarında sorumlulukları bulunuyor. “

“HASTANELİK EDEBİLİYOR"

İlaçları akıllıca kullanmanın altını çizen Doç. Dr. İkitimur, “İlaçların birbirleriyle olan etkileşimi ve yan etkileri artırabilir. Çünkü ilaç alerjisi olur. Ekonomik olarak da çok büyük bir yüke sebep olabilir. Çünkü alerjisi olan kişi hastanelik bile olabalir. Bırakın hastanaye yatmasını ciddi hayati tehlike altına girer. Her zaman antibiyotik kullanılması gerekmemektedir. Uygunsuz antibiyotik kullanımı çok büyük bir sorun. Bu tür hastalarımızın en çok yaptığı hatalardan biridir. Eczacılar, hasta yakınları ve hastaların bu konuya çok dikkat etmesi gerekir. İlacın adı mutlaka not alınmaladır.”

İLAÇ ALERJİSİ DİLDE ŞİŞME YAPAR

Alerjisi olan bir kişi aynı ilacı aldığında tehlikeli olur diye dikkat çeken İkitimur konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu ilaçlarla reaksiyon geliştiğinde genelde hastalarda döküntü, kızarıklık, kaşıntı ve daha önemlisi küçük dilinde şişme, dolayısıyla nefes darlığı, dudaklarda şişme ve göz altlarında morarma olur. Hastanın bu reaksiyonları tekrar ederse, o zaman bir alerji uzmanına mutlaka gidip görünmesi gerekir. Çünkü dilde şişme hayati önem taşır.”

DHA

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