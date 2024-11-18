Küçük İdil sırra kadem bastı

Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turgut ailesinin 13 yaşındaki kızı İdil, 2 gün önce akşam saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bir süre bekleyen aile, kızlarını bulmak için aramaya çıktı.

Aramalar sonuçsuz kalınca aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler küçük kızın en son 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile gittiğini öğrendi.

İkilinin yürüyerek kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile kızlarının bulunmasını istedi. Ekipler küçük kızın bulunması için detaylı çalışma başlattı.