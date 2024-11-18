Küçük İdil sırra kadem bastı

Kaynak: İHA
Küçük İdil sırra kadem bastı

Bursa'da yaşayan 13 yaşındaki İdil Turgut adlı kızdan 2 gündür haber alınamıyor. 18 yaşındaki bir kişiyle yolda yürüdüğü anlar kameraya yansıyan kayıp kıza ulaşmak için polis çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turgut ailesinin 13 yaşındaki kızı İdil, 2 gün önce akşam saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bir süre bekleyen aile, kızlarını bulmak için aramaya çıktı.

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Aramalar sonuçsuz kalınca aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler küçük kızın en son 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile gittiğini öğrendi.

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İkilinin yürüyerek kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile kızlarının bulunmasını istedi. Ekipler küçük kızın bulunması için detaylı çalışma başlattı.

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