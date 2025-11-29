Geçtiğimiz günlerde uygulanan ve çocuklarda ağız hijyeni alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi amaçlayan bir eğitim programı, uluslararası bilim camiasının dikkatini çekti.

Program kapsamında yaşları 4 ila 7 arasında değişen minikler, sağlıklı dişlerin ve kalıcı bir gülümsemenin anahtarını oluşturan temel hijyen kurallarını interaktif yöntemlerle öğrendi.

Eğitim, diş fırçalama tekniklerinden beslenme alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsarken, özellikle fırçalama süresini ve diş macunu miktarını eğlenceli hale getiren uygulamalar kullanıldı. Çocukların, diş fırçalamayı günlük bir zorunluluktan çok, kendilerine verilen bir "süper güç" olarak algılamaları sağlandı.

HARVARD'DAN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Programın bilimsel metodolojisi hakkında görüş bildiren Harvard Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü’nden Dr. Elizabeth Warren, uygulanan yaklaşımın önemini vurguladı.

Dr. Warren, “Diş fırçalama becerisinin küçük yaşta doğru kazanılması, yaşam boyu sürecek ağız sağlığının en önemli garantisidir. Çocukların sıkılmadan bu alışkanlığı benimsemeleri, ileride oluşabilecek fazla çürük riskini doğrudan azaltmaktadır. Bu tür interaktif programlar, geleneksel yöntemlere göre çok daha yüksek kalıcılık sağladı” ifade etti.

KİNG'S COLLEGE VERİLERİ ALIŞKANLIK DEĞİŞİMİNİ ONAYLADI

Birleşik Krallık'tan King's College London Diş Hekimliği Enstitüsü’nden Halk Sağlığı Diş Hekimliği Uzmanı Prof. David Sterling ise programa dair çarpıcı verileri paylaştı. Prof. Sterling, program sonrası yapılan gözlemsel bir çalışmanın, çocukların ortalama fırçalama süresinde $45$ saniyelik bir artış olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Prof. Sterling, “Diş yüzeylerinde plak birikimi, çocukların kendilerini 'diş kahramanı' olarak görmesiyle birlikte belirgin şekilde azaldı. Bilinçli ebeveyn katılımı ve oyun tabanlı eğitim, davranışsal değişimi tetikleyen kilit faktörler oldu” dedi.

İTALYA'DAN BESLENME VURGUSU

Programın beslenme ayağını destekleyen görüşler ise İtalya’nın Milano Üniversitesi’nden Pediatrik Beslenme Uzmanı Dr. Sofia Rossi’den geldi. Dr. Rossi, eğitimin sadece fırçalamayı değil, aynı zamanda gizli şeker tehlikesini de işlemekteki başarısının altını çizdi.

Dr. Rossi, “Çocuklar, tükettikleri besinlerin diş minesine olan etkisini ilk elden gördüler. Özellikle asitli içecekler ve işlenmiş gıdaların sınırlandırılması konusundaki bilinç seviyesi ciddi ölçüde arttı. Sağlıklı bir gülümsemenin sırrı, %50 fırçalama, %50 doğru beslenmedir” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimden ayrılırken, her bir minik katılımcının kendilerine verilen özel ağız bakım setleriyle evlerine döndüğü ve öğrendiklerini hemen uygulamaya başladığı gözlemlendi. Miniklerin sağlıklı gülüşlerin sırrını erken yaşta öğrenmesi, gelecekteki ağız ve genel sağlık standartları için umut verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.