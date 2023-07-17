Küçük Kız çocuklarını giyinme kabininde çektiler. Ayağa kaldıran görüntüler

Polonya'da bir plajda 4 mülteci küçük kız çocuklarını giyinme kabininde çekerken yakalandı. Plajdaki halk olay sonrası ayaklanırken polis devreye girdi.

Küçük Kız çocuklarını giyinme kabininde çektiler. Ayağa kaldıran görüntüler

Polonya'da bir plajda, dört mülteci küçük kız çocuklarını giyinme kabininde çekerken yakalandı. Olay, plajdaki halkın tepkisine neden oldu. Plaj sakinleri ayaklanırken durumu kontrol altına almak için polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İddialara göre, mülteciler giyinme kabinlerinin birinde küçük kız çocuklarının mahremiyetini ihlal ederken fark edildi. Plajdaki Polonyalılar, olayın duyulmasıyla birlikte ayağa kalktı.

Polis, plajdaki halkın güvenliğini sağlamak ve durumu yatıştırmak için hızla olay yerine müdahale etti. Mülteciler polis tarafından gözaltına alındı.

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