Küçük ortaktan Meclis’e namaz teklifi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), cuma namazı vaktinde çalışanların izinli sayılmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na teklif etti. Kanun yasalaşırsa, kamu ve özel sektör çalışanları cuma vaktinde izinli sayılabilecek.

MECLİS’E TEKLİF SUNULDU

Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na verildi. Teklifle, cuma namazı saatinde hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının izinli sayılması planlanıyor.

KİMLERİN İMZASIYLA SUNULDU

Teklifi; HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in imzasıyla sunuldu.

GEREKÇELERİ BELLİ OLDU

İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmayı devletin görevi olarak gören Anayasa'da ibadetlerin, dini ayin ve törenlerin serbestliği öngörülmüşse de hem kamuda hem de özel sektörde çalışanların ibadetlerini yerine getirmelerinde sorun ve sıkıntılar gerekçe gösterildiği teklifte belirtildi.

Cuma namazının kılınmasının mümkün olmadığı belirtilirken, bu durumun kişinin manevi varlığı ve gelişimi, iç huzuru açısından olduğu gibi çalışma barışı ve iş verimi açısından da olumsuz sonuçlara sebebiyet verdiği aktarıldı. Cuma namazının mesai saatlerine denk gelmesi halinde ifasını mümkün kılacak yasal düzenleme teklife sunuldu.