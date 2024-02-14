Küçükçekmece saldırısında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece saldırısında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA
Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına yönelik saldırıda gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 4’ü adliyeye sevk edildi.
İstanbul Küçükçekmece’de AKP Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan kişilerden yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 kişi adliyeye sevk edildi.