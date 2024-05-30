Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılmasında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılmasında yeni gelişme

İstanbul Küçükçekmece'de bir iş yerine ses bombası fırlatıp kaçan şahıslar ve bu kişilere yardım ettikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 kişi, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Küçükçekmece'deki bir iş yerinde Cumartesi gecesi saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. İki kişi motosikletle gelerek iş yerine ses bombası attı ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Patlama sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi hafif yaralanmalarla kurtuldu. Patlamanın hemen ardından polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayda kullanılan motosikletin plakasını ve ardından sürücü M.C.D.'yi tespit etti. Ayrıca, ses bombasını atan kişinin E.Ş. olduğu belirlendi.

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7 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, şüpheliler üzerindeki çalışmalarını derinleştirerek, olaya yardım ettikleri tespit edilen 5 kişiyi daha belirledi. Küçükçekmece ve Çekmeköy'de birçok adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar neticesinde, 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, eylemde kullanılan motosiklet ve kask, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, iki şarjör ve 18 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, mahkemeye çıkarıldıkları ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin, iş yeri sahibine borçlu oldukları ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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