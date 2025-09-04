Küçükçekmece’de navigasyon kâbusu! Çocuk yaralandı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Hat Boyu Caddesi'nde bulunan Küçükçekmece alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 41 K 1750 plakalı TIR'ın şoförü, nakliyesini yaptığı süngerleri bırakmak için cep telefonundan navigasyon açtı. Navigasyonun yönlendirdiği TIR şoförü Alaaddin Becerir, trafik işaretlerini fark etmeyerek alt geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR dorsesi alt geçite sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Becerir kazada yara almazken yanında bulunan 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri caddeyi iki yönlü trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğu ayakta tedavi etti. Çekici yardımıyla TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı.

'BU YOLA BİZİ NAVİGASYON SOKTU'

Olayı anlatan TIR şoförü Alaaddin Becerir, "Bu yola bizi navigasyon soktu. Köprüyü de fark edemeyince köprüye vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama ben yolun başında zannettim. Yola bakarken atladık orayı" diye konuştu.