Küçükçekmece’de panik dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Küçükçekmece’de panik dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle, toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının etkisiyle sarsılan bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun etkisiyle bir site içerisinde yer alan binaların arasında toprak kayması meydana geldi.

TOPRAK KAYMASI PANİĞE NEDEN OLDU

Temel atma çalışmaları devam eden bir inşaata doğru kayan toprak nedeniyle site içerisinde yer alan bir binada sarsıntı yaşandı. Binanın bahçe duvarını yıkarak inşaat temeline doğru kayan toprak site içerisinde yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Toprak kayması sonrası hissettikleri sarsıntının korkusuyla binalarını boşaltan site sakinleri, kendilerini sokakta buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Sarsıntı geçiren binanın sakinleri, tedbir amaçlı binadan tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, bir kısmı ise belediye tarafından kendilerine tahsis edilen yerlere gitti.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili araştırma başlattı.

Küçükçekmece’de panik dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

Küçükçekmece’de panik dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

Küçükçekmece’de panik dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

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