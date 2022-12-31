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Küfe Manisa'da sergilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel olarak 'Küfe' isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:46
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Küfe Manisa'da sergilendi

Küfe Manisa'da sergilendi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Hasan Torun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz ve çok sayıda Manisalı sanatsever takip etti. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile İstiklal Marşı'nın tarihinin anlatıldığı tiyatro oyunu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün, Mehmet Akif Ersoy'un 'Safahat' adlı eserinden yola çıkarak yazdığı ve yönettiği 'Küfe' isimli tiyatro oyununda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı da slayt gösterileri eşliğinde anlatıldı. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, oyunun sonunda performanslarıyla tam not aldı.

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