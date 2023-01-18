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Kulağa kaçan su nasıl çıkartılır?

Pek çoğumuzun başına gelmiştir duş alırken kulağa su kaçması. Peki, bu durumda ne yapmalı? İşte çözüm yolu…

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:59
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Kulağa kaçınca ne olur, ne yapmalı?

Kulağa kaçan su nasıl çıkartılır?
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Kulağa su kaçınca duyma azalıyor ve sesler boğuk bir biçimde duyuluyor. Genellikle su zamanla kendini kulağın dışına çıkarıyor ama ki zamanda orada kalarak epeyce rahatsızlık veriyor. Peki, bu durumda ne yapmalı? İşte yanıtı…

ESNEMELİ SAKIZ ÇİĞNEMELİ

Östaki borusunda su birikmesi durumunda ağzı hareket ettirmek bazı durumlarda suyu boşaltmaya yardımcı olur. Östaki borusundaki gerginliği gidermek için sakız çiğnemek ve esnemek de etkili olacaktır.

VALSALVA MANERVASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Bu yöntemde ağız ve burun delikleri kapatıldıktan sonra kulaklarda hava çıkması sağlanır. Manevra sırasında çok sert üflememek gerekir.

SICAK BUHAR UYGULAMASI

Sıcak bir duş almak veya bir kase sıcak su içeren mini sauna uygulaması fayda sağlayacaktır. Buharı içeride tutmak için baş bir havluyla örtülür ve yüz kabın üzerinde tutulmalıdır. Bu buhar 5 ila 10 dakika solunur ve sonrasında baş yana doğru eğilir.

KULAĞA VAKUM YAPMALI

Baş yana doğru eğilir ve sıkı bir sızdırmazlık oluşturacak şekilde avuç içi kulağa sıkıca bastırılır. Daha sonra el kulağa doğru ileri geri hafif itme gücü uygulayarak hareket ettirilir. Bu yöntem, suyu dışarı çekecek vakumu oluşturur. Suyun tahliye olmasını sağlamak için işlemden sonra başın aşağıya doğru eğilmesi faydalı olacaktır.

SICAK KOMPRES UYGULAMALI

Su bazen östaki borusuna sıkışıp kalabiliyor. Sıcak kompres östaki borusundaki suyun boşaltılmasına yardımcı olacaktır. Sıcak ama kaynar olmayan su kullanılmasında yarar vardır. Sıcak suyla ıslatılan bez iyice sıkılıp kulağa uygulanır. Uygulama sırasında baş etkilenen kulak tarafına doğru eğilir. Bez kulağın dış kısmına uygulanır ve yaklaşık 30 saniye beklettikten sonra bir dakika kadar ara verilmelidir. BU işlem 4-5 kez tekrarlanır.
 

 

 

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