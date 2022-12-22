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Filiz Akın'dan yeni haber var! Kulağında tümör çıkmıştı

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, kulağındaki kötü huylu tümör nedeniyle operasyon geçirdi. Akın, hasta yatağından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:12
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Kulağında tümör çıkan Filiz Akın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Filiz Akın'dan yeni haber var! Kulağında tümör çıkmıştı
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Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Filiz Akın ameliyat masasına yattı. Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz Cuma günü operasyon geçirdi.

Kulağındaki kötü huylu tümör nedeniyle operasyon geçiren ünlü oyuncu, hasta yatağından mesaj paylaştı. "Yarın daha iyi olacağımı sanıyorum. Geçmiş olsun mesajlarına çok teşekkür ederim."

Daha sonra evinden paylaşım yapan usta oyuncu, "Artık ameliyatlar, acılar, olumsuzlukların geride kaldığı bir dönem olsa." yazdı.

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