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Filiz Akın ameliyat masasına yattı. Kulağında tümör tespit edilmişti

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, kulağının üst kısmından kanserli dokuyu aldırmak için ameliyat oldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:50
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Kulağında tümör tespit edilen Filiz Akın ameliyat oldu

Filiz Akın ameliyat masasına yattı. Kulağında tümör tespit edilmişti
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın, kulağındaki kötü huylu tümör nedeniyle daha önce operasyon geçirmişti. 80 yaşındaki sanatçı yeniden ameliyat oldu. 

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumuna ilişkin ''Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz'' ifadelerini kullanan Filiz Akın yeniden ameliyat oldu.

Instagram sayfasından ameliyat olduğunu duyuran usta oyuncu, ''Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi'' dedi. Hasta yatağından bir paylaşımda bulunan Akın, sağlık durumuna ilişkin sevenlerini bilgilendirdi.

Filiz Akın yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

''Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim
İyi ki varsınız ❤️Hepinize topluca cevap vereyim:
Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi…Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım Ama çektiğim 6 şubattan itibaren yaşananların yanında nedir ki ….Gene de bir teşekkürüm var. Başta #deprem bölgesine yardım için gidip ,dönen (doktorum) ameliyatı başarıyla gerçekleştiren (kulakburunboğaz) baş ve boyun cerrahı Opt. Dr. Süleyman Ali Zennuboğlu olmak üzere Anestezist Dr.Olcay Küçük’e ,ameliyat ekibine, hemşirelere , hastayla ilişkiler bölümü ve Nazlı Hanım’a Ayrıca #bodrumamerikanhastanesi
Tüm yönetici ve personeline içtenlikle teşekkür ediyorum 🙏❤️
Hemşireler: Tülay Kanık
Burçin değiş, Nagihan Çalık, Halime Kaya,
Ameliyat Ekibi: Zeynep Çıkrıkçı, Ertuğrul Zeytun,
Mehmet Alkıç, Melih Kaya
Hepinize çok teşekkürler, emeğinize sağlık 🙏❤️
Tüm iyilik dilekleri için hepinize tüm kalbimle ayrı, ayrı teşekkür ediyorum 🙏❤️''

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