Kulaklara zarar veren 7 şeye dikkat. Uzmanı uyardı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Doğan, “Kulaklarımız aslında düşündüğümüzden de hassastır. Bazı davranışlar ve durumlar var ki kulaklara zarar verebiliyor” sözlerini kullandı.

Dr. Doğan, zararlı olan 7 etkeni şu şekilde sıraladı:

- Yüksek ses ve gürültü

- Kulak temizleme çubukları

- Kulak damlası

- Cep telefonu

- Sigara ve ilaçlar

- Piercing

- Baş dönmesi

KULAK HASTALIKLARI NELERDİR?

Günümüzde bilindiği kadarıyla kişinin hayatını olumsuz etkileyen birçok kulak hastalığı bulunmaktadır. Bu kulak hastalıkları; kulak çınlaması, otoskleroz, kolesteatom, dış kulak iltihabı, orta kulak iltihabı, kulakta aşırı kir oluşumu, kulak zarı delinmesi, vertigo, akustik nörinom, meniere, dış kulakta oluşan egzama, kulak nezlesi ve kulakta sıvı toplanması şeklinde sıralanabilir.

KULAK HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kulak hastalıklarının belirtileri arasında en sık görülen belirti kulakta çınlama, iç kulak ağrısı ve kulak kiridir. Birçok sinsi hastalığın aksine kulak hastalıklarının belirtileri çoğu durumda hastalık ilerlemeden ortaya çıkar. İlk belirti genellikle kulakta rahatsız edici bir ağrı şeklinde kendisini gösterir. Bu belirtiler tedavi edilmeden ilerlediğinde veya tedavi edilse bile tedavi yetersiz geldiğinde bu ağrılar iltihaba dönüşebilir ve kulaktan sıvı akabilir. Bununla birlikte kişide günden güne artan işitme sorunları ve bir kulağın daha az duyması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Dengede durmada güçlük, baş dönmesi ve kulak tıkanıklığı gibi belirtiler de kesinlikle ciddiye alınması gereken belirtiler olarak göze çarpmaktadır.