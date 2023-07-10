Kulaklara zarar veren 7 şeye dikkat. Uzmanı uyardı

Doç. Dr. Kenan Doğan, kulaklara zarar veren etkenlere dikkat edilmesi hakkında uyarılarda bulundu.

Kulaklara zarar veren 7 şeye dikkat. Uzmanı uyardı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Doğan, “Kulaklarımız aslında düşündüğümüzden de hassastır. Bazı davranışlar ve durumlar var ki kulaklara zarar verebiliyor” sözlerini kullandı.

Dr. Doğan, zararlı olan 7 etkeni şu şekilde sıraladı:

- Yüksek ses ve gürültü

- Kulak temizleme çubukları

- Kulak damlası

- Cep telefonu

- Sigara ve ilaçlar

- Piercing

- Baş dönmesi

KULAK HASTALIKLARI NELERDİR?

Günümüzde bilindiği kadarıyla kişinin hayatını olumsuz etkileyen birçok kulak hastalığı bulunmaktadır. Bu kulak hastalıkları; kulak çınlaması, otoskleroz, kolesteatom, dış kulak iltihabı, orta kulak iltihabı, kulakta aşırı kir oluşumu, kulak zarı delinmesi, vertigo, akustik nörinom, meniere, dış kulakta oluşan egzama, kulak nezlesi ve kulakta sıvı toplanması şeklinde sıralanabilir.

KULAK HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kulak hastalıklarının belirtileri arasında en sık görülen belirti kulakta çınlama, iç kulak ağrısı ve kulak kiridir. Birçok sinsi hastalığın aksine kulak hastalıklarının belirtileri çoğu durumda hastalık ilerlemeden ortaya çıkar. İlk belirti genellikle kulakta rahatsız edici bir ağrı şeklinde kendisini gösterir. Bu belirtiler tedavi edilmeden ilerlediğinde veya tedavi edilse bile tedavi yetersiz geldiğinde bu ağrılar iltihaba dönüşebilir ve kulaktan sıvı akabilir. Bununla birlikte kişide günden güne artan işitme sorunları ve bir kulağın daha az duyması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Dengede durmada güçlük, baş dönmesi ve kulak tıkanıklığı gibi belirtiler de kesinlikle ciddiye alınması gereken belirtiler olarak göze çarpmaktadır.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası Güncel
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı Magazin
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak Güncel
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak
Eklem ağrılarını yok eden ot Sağlık
Eklem ağrılarını yok eden ot
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı Magazin
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı Sağlık
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez Yaşam
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez