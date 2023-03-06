İnsanların korkulu rüyası olan kulakla ilgili rahatsızlıkların detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı devam ettiriyor. Peki, Kulak sağlığını korumak için ne yapmak gerekiyor? Kulakların sağlıklı işitebilmesinin yolları neler? Detaylar haberimizde…

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan kulakların sağlıklı işitebilmesinin ilgili detaylar...

YÜKSEK SES VE GÜRÜLTÜYE DİKKAT

Kulaklar sesi alma ya duyarlı organ olduklarından yüksek ses kulaklara her zaman zarar verir. Yüksek sesle müzik dinlemek, kulak korumasız silah atışı yapmak, yüksek sesli ortamlarda çalışmak, yüksek sesli patlamalara maruz kalmak, yüksek sesle eğlence merkezi gibi ortamlarda çalışmak İşitmeye zarar vererek kulakta çınlama ya neden olabilir. Bu işitme kaybı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Yüksek sese maruz kalma derecesi ve süresine bağlı olarak işitme kaybı kalıcı veya geçici olabilir.

KULAK DAMLASININ BİLİNÇLİ KULLANIMI

Bazı kulak damlaları kulak için zararlı özellik taşır örneğin Gentamisin etken maddesi taşıyan kulak damlaları kulak için zararlı etkiye sahiptir. Bu damlaların rastgele ve bilinçsizce kullanılması kulağı zarar verir. İçerisinde ne olduğu belli olmayan birtakım karışımlar kulak kanalı pH dengesini bozarak kulakta mantar enfeksiyonu ve iltihap oluşmasına neden olur ve kulağa zarar verebilir.

KULAK TEMİZLEME ÇUBUKLARI

Kulak temizleme çubukları, kulak kirinin kulak kanalında tıkanmasına neden olarak kulağa zarar verir. Normalde kulak kiri kendini kulak dışına doğru atmaya meyillidir. Kulak çubuklarının kullanımıyla, kulağın kendi kendini temizleyen bu sistemi bozulabilir. Kulak çubukları daha derine doğru itilirse kulak zarına zarar verebilir.

SİGARA KULLANIMI VE İLAÇLAR

Sigara kullanımı zamanla kan damarlarında bozulmaya neden olarak, kan akımını bozar. Sigara özellikle küçük kılcal damarları etkileyerek kan akımını engeller. Bu kılcal damarlar kulağımızın kan akımının sağlar kan akımının bozulması işitme kaybı ile neticelenir. Mecburen kullanmak zorunda olduğumuz bazı antibiyotikler ve kemoterapi ilaçları kulak hücrelerinin ölmesine neden olarak işitmeye kalıcı olarak zarar verebilir. Dolayısıyla bu ilaçları kullanırken sürekli kontrol altında olmak gereklidir.

CEP TELEFONLARI

Cep telefonları, radyasyon ve elektromanyetik dalga yayarak kulağa zarar verebilir. Özellikle ilk arama esnasında kulağa tutulması en fazla elektromanyetik dalga yayarak kulakta çınlamaya, zonklama ve derinden ağrı hissi oluşmasına neden olabilir. Cep telefonu ile çok fazla konuşmak zorunda kalan insanlar kulaklık kullanmalıdır. Yine bu telefonların içerisinde yer alan lityum pillerin fazla ısınmasına bağlı patlama riski mevcuttur. Bunlar başa yakın pozisyonda tutulduğunda, patladıkları takdirde kafaya zarar verme riskiyle hayati risk taşır.

BAŞ DÖNMESİ, KULAKTA HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Kulaklar duyma görevinin dışında dengenin sağlanmasında önemli rol oynar. Baş dönmesi, kulakta çınlama, basınç artışı ve kulakta tıkanma hissi iç kulaktaki denge sisteminin etkilendiğini gösterir ve bu belirtilerin hafife alınması zamanla işitme organının da zarar görmesine neden olabilir. Denge sistemini etkileyen nedenler duymanın da etkilenebileceğinin göstergesidir. Bu nedenle baş dönmesi hastaları kulak burun boğaz hekimlerince ayrıntılı değerlendirilmelidir.

PİERCİNGLER

Piercingler, hijyenik şartlar sağlanmadan yapılırsa kulak kıkırdağında erime meydana getirerek kulak şeklinin bozulmasına neden olabilir. Kulak kıkırdağına yapılacak delme işlemlerinin hekim kontrolünde yapılması gereklidir. Kulağa takılan küpeler, kulakta alerjik reaksiyon yaparak kaşınmasına ve kulağın şişerek enfeksiyon oluşturmasına neden olabilir.