Hemen kontrol edin. Kulaktaki ölüm çizgisi

Halk TV'de yer alan habere göre; Frank çizgisi ilk olarak 1973 yılında ABD’li Dr. Frank Sanford, tarafından saptandığı bildirildi.

Yapılan birçok çalışmada Frank Çizgisi ile kalp hastalığı arasındaki bağlantılar kanıtlandı.

Frank çizgisi kulakta tragus dediğimiz yapıdan kulak memesine doğru çapraz 45 derecelik açıda farklı varyantları bulunan bir kırışıklık olduğu vurgulandı.

Frank çizgisi gelecekte olan veya bulunan Koroner Arter Hastalıkları ve Periferal Arter Hastalıkları yönünden tespit aracı olarak kullanılmakta olduğu biliniyor.

Kulak memenizde bulunan ve adını, işareti ilk kez tanımlayan Amerikalı doktor Dr. Frank Sanford'tan alan bir çizgi kalbinizde bir sorun olduğunu ya da olabileceğini gösterebilir. Araştırmalar, kulak memesi üzerindeki görünür dış kıvrım ile atardamarlarınızın içinde plak biriktiği bir hastalık olan ateroskleroz riskinin artmasıyla bir ilişki olduğunu gösteriyor. 40'tan fazla çalışma, kulağın bu özelliği ile artmış damar sertliği arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. İlişkinin nedeninin ne olduğu açık değil.

Frank çizgisinin farklı seviyeleri bulunuyor:

Grade 1- Kırışıklık

Grade 2a – yüzeysel bir çizgi

Grade 2b – Kırışıklık kulak lobunun yüzde 50 sini aşmış durumda

Grade 3 – Derin ve kulağı baştan sona kadar ayıran çizgi

Dikkat etmesek de çevremizde birçok kişide bu çizgi bulunuyor, özellikle 40 yaş üstü kişilerde tehlikeli olabileceği ifade edildi.

İsrail’de yapılan bir araştırmada kalp ve damar hastalığı için hastaneye başvuran hastalarda, inme geçirenlerin yüzde 73.2'sinde, beyne kan akışıyla ilgili problem yaşayan hastaların ise yüzde 88.6’sında Frank Çizgisi saptandı.

Birçok çalışmada bu çizginin kalp ve damarsal hastalıklarla ilişkisi kanıtlandı. Frank Çizgisi'nin uzunluğu, derinliği gibi özelliklerinin de damar sağlığı konusunda ipucu verdiği düşünülüyor.

Geriye dönük araştırmalarda, örneğin otopsilerde, kulak memesinden alınan biopsideki doku değişikliklerinin, kalp hastalıklarından ölenlerdeki kalp kası biopsisiyle benzer bozulmayı gösterdiği bulunuyor.

Araştırmacılar kulak memesi kırışıklıkları ile koroner arter hastalığı arasında bir bağlantı bulmuşlardır. Kırışıklık genellikle 45 derecelik bir açı oluşturur ve çapraz olarak geriye doğru uzanır. Kulak memesindeki kırışık her zaman kalp hastalığı belirtisi olmasa da uzmanlar, değişikliği yaşarsanız bir doktora başvurmanız tavsiye edildi.

“DİKKATLİ OLMANIZ İÇİN BİR UYARIDIR”

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Kınıkoğlu ise kalp hastalıklarıyla ilgili bir belirtinin kısa yüzük parmağı olabileceğini söyledi.

Kınıkoğlu, “Liverpool Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada yüzük parmağı kısa olan erkeklerde kalp hastalığı riskinin yüksek olduğu bulunmuştur. Şimdi elinizi düzgün bir şekilde masanın üzerine koyun. Normalde yüzük parmağınızın işaret parmağınızdan uzun olması gerekir, işaret parmağınızın daha uzun olması mutlaka kalp hastası olacağınız anlamına gelmez ama aynı kulak çizgisinde olduğu gibi daha dikkatli olmanız için bir uyarıdır” ifadelerini kullandı.

Kulak memesinin çapraz kıvrımı, adını kulak kepçesinin açıklığından kulak memesine kadar olan çizginin kardiyovasküler hastalıkların, diyabetin ve erken yaşlanmanın gelişimini tahmin edebileceğini söyleyen Frank Sanford'dan alıyor. Frank bu bağlantıyı 1970'lerde gözlemledi ve o zamandan beri uzmanlar konuyla ilgili çok sayıda çalışma yürüttüler.

Bir göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Frank Sanford, 1973'teki bir makalesinde, kendisi ve meslektaşlarının vardığı sonuçlara dayanarak, kalp hastalığı ile kulak memesi kıvrımı arasında bir bağlantı olduğunu bildirdi. Birçok araştırmacı kulak memesi üzerindeki küçük çizgi ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Sonuçlar 500'den fazla otopsiye dayandırıldı.

BİR CİLT DEJENERASYONU TÜRÜ

Araştırmacılar, kulak ve kalp arasındaki yukarıda belirtilen gizemli bağlantının nereden geldiğinden emin değil. Bir açıklama, kalp kası ve kulak memesinin aynı genetik materyali barındırdığı ve doğrudan birbiriyle ilişkili olduğu. Diğer bir bakış açısına göre ise kulak kırışıklıkları damar hastalıklarından kaynaklanabilecek bir cilt dejenerasyonu türü olduğu vurgulandı.

Başka bir çalışma da kulak memesi kırışıklıklarının kalp hastalığının artan insidansı, kapsamı ve ciddiyeti ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Akut inme nedeniyle hastaneye yatırılan yaklaşık 250 hastanın gözlemlendiği başka bir çalışmada, yaklaşık yüzde 80'inin kulak memelerinde çapraz bir kırışık olduğunu bulmuşlardır. Sonuçlara dayanarak doktorlar, çapraz kulak memesi kıvrımlarının iskemik inmeyi, yani kalp kasına yetersiz kan beslemesinden kaynaklanan kalp hastalığını tahmin edebileceği sonucuna vardılar.

Kardiyolog Doç. Dr. Cevad Şeküri, kalp rahatsızlığından ölenlerin yüzde 80'inin kulak memesinde yatay derin çizgi tespit edildiğini, bir ya da iki kulak memesinde bu çizgi bulunanların kalp damar hastalıkları yönünden taramadan geçmesini tavsiye etti.