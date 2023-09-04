Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kula’da düşman işgalinden kurtuluşun 101. yıl dönümü sebebiyle kutlama programı düzenlendi. Program, Atatürk Heykeline çelenk sunumu ile başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, ilçe şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar edildi. Sonrasında ise Hisarkapı kavşağından başlayıp Kent Meydanı'nda sona eren kurtuluş korteji ve şehitleri anma yürüyüşü yapıldı.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun yaptı. Başkan Tosun, kurtuluş mücadelesinde şehit düşen kahramanları yad etti.

Konuşmaların yapılmasının ardından günün anlam ve önemine binaen gönderilen kutlama tebrik ve telgrafları okundu. Daha sonra öğrenciler tarafından günün önemini anlatan şiirlerin okunması, halk oyunları, yaren ekibi ve mehteran gösterisi ile program sona erdi.

Kurtuluş programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi organizesinde gerçekleştirilecek olan ünlü sanatçı Kutsi konseri ile devam edecek.

Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama programına; Selendi Kaymakamı Kula Kaymakam Vekili Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, kolluk kuvvetleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.