Kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanıyor

Kaynak: İHA
Kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri, market ve süpermarketlerde denetleme yaptı. Yapılan denetimde ekipler, tarihi geçmiş ürünleri raftan toplatarak işletmeciler hakkında cezai işlem yaptılar.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürdüğü genel denetimlerine market ve süpermarketlerde devam etti. Ekipler, bu kapsamda halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin ve ilgili kanun maddelerine aykırı konuların tespiti için denetim gerçekleştirdi.

aw400753-01-1.jpg

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koyuldu. Çöp depolama alanlarını da kontrol eden ekipler, uygun olmayan işletmelere tespit tutanağı düzenledi. Fiyat etiket kontrolleri ile birlikte ilgili kanun maddelerince belirtilen kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uyguladı. Tespit, tutanak ve cezai işlemlerin ardından el koyulan tarihi geçmiş çok sayıda alkollü içecek ise zabıta ekiplerince imha edildi.

aw400753-04.jpg

ŞUBAT AYINDA 25 İŞLETMEYE CEZA

Zabıta ekipleri, Şubat ayı başından bu yana gerçekleştirdiği market ve süpermarket denetimlerinde 4 işletmeye raf fiyatıyla kasa fiyatı uyumsuzluğundan, 21 işletmeye ise son kullanma tarihi geçmiş üründen olmak üzere toplam 25 işletmeye cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, tüm kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğu gidermek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

aw400753-05.jpg

aw400753-06.jpg

aw400753-02.jpg

Son Haberler
MasterChef Beyza aylar sonra yüzünün yanık halini paylaştı!
MasterChef Beyza aylar sonra yüzünün yanık halini paylaştı!
Gökhan Özoğuz'dan 'Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşıyor' iddiasına yanıt
Gökhan Özoğuz'dan 'Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşıyor' iddiasına yanıt
Fatih Terim'e zorla getirme kararı
Fatih Terim'e zorla getirme kararı
Buzlu zeminde düşüp hayatını kaybetti! O anlar anbean kaydedildi
Buzlu zeminde düşüp hayatını kaybetti! O anlar anbean kaydedildi
Gözaltına alınan Milli Yol Partili isim hakkında flaş karar!
Gözaltına alınan Milli Yol Partili isim hakkında flaş karar!