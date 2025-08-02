Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a ve ETS Tur'a soruşturma

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında yaşamını yitirenlerin aileleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sahibi olduğu şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; suç duyurusunda, ETS Tur'un otelin yangın önlemleri konusundaki eksiklikleri ve turizm işletme belgesinin iptal edildiğini bilmesine rağmen müşteri teminini sürdürdüğü iddia edildi.

ACILI AİLELER HAREKETE GEÇTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, ETS Tur, ETG Holding ve bu şirketlerin yetkilileri hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme", "olası kastla öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan soruşturma açılması talep edildi.

Aileler, şirketlerin yangın öncesi otelin eksikliklerini bildiğini, hatta bakanlığın bir yazıyla acentelere bu durumu bildirmesine rağmen oteli tavsiye etmeye devam ettiğini öne sürdü.

BAKAN ERSOY'UN İKİLİ KONUMU VE "KAR HIRSI" VURGUSU

Suç duyurusunda, Mehmet Nuri Ersoy'un hem ülkenin en büyük turizm acentalarından birinin sahibi hem de bu sektörün bakanı olduğu vurgulandı.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI ORTADA...

Bu durumun, yaşananları basit bir ihmalden öteye taşıdığı ve "bilinçli bir görmezden gelme ve kar hırsının sonucu olarak katliama davetiye çıkartmak" olduğu savunuldu. Ayrıca, otelin yangın önlemlerinin yetersizliği (çalışmayan duman dedektörleri, ahşap yangın merdiveni kapıları gibi) bilirkişi raporlarıyla açıkça ortadayken satışların devam ettiği belirtildi.

BAŞKA OTELİN BELGE NUMARASI KULLANILDI İDDİASI

Dilekçede, Grand Kartal Otel'in turizm işletme belgesi şartlarını kaybettiğine dair 2 Temmuz 2024 tarihli bir bakanlık yazısı hatırlatıldı. Aileler, buna rağmen ETS Tur'un otel satışlarını sürdürdüğünü ve hatta sitede "ETS ÖNERİYOR" gibi yönlendirmelerle yüksek puan vererek müşteri çektiğini iddia etti. Ayrıca, otelin ilanda dayanak olarak gösterilen turizm işletme belgesi numarasının değiştirilerek, başka bir otelin belge numarasının kullanıldığı iddiası da dilekçede yer aldı.

SORUŞTURMA İZNİ TARTIŞMASI

Suç duyurusunda, Bakan Ersoy'un atanmış bir bakan olması nedeniyle "görev suçu" işlenmediği ve bu nedenle soruşturma izni alınmasının gerekmediği, doğrudan soruşturmaya başlanması gerektiği ifade edildi. Aksi durumda ise Anayasa'nın 106. Maddesi kapsamında Cumhurbaşkanından soruşturma izni istenmesi talep edildi.