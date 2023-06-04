Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

Mehmet Nuri Ersoy'un kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye'nin merakla beklediği kabineyi açıkladı. Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışında tüm kabinenin değiştiği görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Yeni dönemde Ersoy yine Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

1985 yılında, lise öğrenimine devam ederken, rehberlik yaparak turizm sektörüne ve iş dünyasına atıldı.

1991 yılında, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini kurdu.

2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.

Mehmet Nuri Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlık görevine başlamasıyla birlikte, şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devretti.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce biliyor.

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