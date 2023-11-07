Kültür Yolu Sergileri ilgi çekiyor

Antalya'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

KAYNAK: AA
Kültür Yolu Sergileri ilgi çekiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da konserlerden sergilere, konferanslardan opera ve bale gösterilerine kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet'in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları" isimli NFT sergisi, festival kapsamında Side Antik Tiyatro'da sergileniyor.

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Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları dolayısıyla geçen hafta New York The Metropolitan Museum of Art'da (the MET) sergilenen, iki sanatçının NFT sergisi, kökleri Mezopotamya'ya uzanan, Osmanlı tezhiplerinde ve çinilerinde görülen, sonsuzu hedef alan, sınırlandırılmamış kompozisyon anlayışını teknolojiyle buluşturuyor.

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Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet'in, bu koleksiyon için devlet müzesinden özel izinle kronolojik şekilde benzersiz çini motiflerinin fotoğraflarını alarak, onları 4K olarak filmleştirildiği belirtildi. 50 eşsiz parçadan oluşan koleksiyon içinde çeşitli algoritmalarla kolajlanan bu çalışmalar, geleneksel sanatların zamansızlığını sanal dünyada gözler önüne sererek blockchain üzerinde saklanarak korunuyor.

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Festivalin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını gerçekleştirdiği Antalya Nekropol Müzesi'nde "Çoban Ressam" olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaştığı "Konar Göçer" isimli sergi ziyaretçilerle buluşuyor.

Sanatçının sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı sergi, festival boyunca 10.00-21.00 saatlerinde meraklılarını bekliyor.

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Çağdaş sanat dijital platformu Kolekta'nın "Uzak Yakın Sergiler" projesi, çağdaş sanat alanında üretim yapan sanatçıların erişilebilirliğini ve etkileşimini güçlendirmek için İstanbul dışına taşan yeni bir sanat platformu olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Festival kapsamında ikincisi gerçekleşen "Uzak Yakın Vol 2 Antalya", 20 Kasım'a kadar Antalya Kaleiçi'ndeki Belmondo Evi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

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Sergide, resimden fotoğrafa, heykelden dijitale farklı disiplinlerde üretim yapan 30 sanatçının eseri yer alıyor.

Festivallerin ilk gününden itibaren büyük ilgi gören ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol'un "Rönesans Rüyaları" dijital veri heykeli, Antalya'da Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

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