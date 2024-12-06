Kulu'da sisli sabah: Sürücüler uyarıldı

Kaynak: İHA
Kulu'da sisli sabah: Sürücüler uyarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye düşürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kulu'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah erken saatlerde yoğunlaştı. Sis ile birlikte görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sabah evlerinden okullarına ve işlerine gitmek için çıkan vatandaşlar sisle karşılaştı. Çevre mahallelerden ilçe merkezine gelen servislerin de zorluk yaşadığı öğrenildi. Trafik ekipleri şehirlerarası yolculuk yapan sürücüleri dikkatli araç kullanmaları, araç takip mesafesini korumaları, sollama yapmamaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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