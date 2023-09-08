Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kulüp yeni sezon ne zaman?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Kulüp dizisinin 2. sezonu fragmanı yayınlandı. Netflix’in yerli yapımları arasında yer alan Kulüp dizisinin yeni bölümleri merak ediliyor. Peki, Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kulüp yeni sezon ne zaman?

Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kulüp yeni sezon ne zaman?

Netflix’te yayınlanan Kulüp dizisinden 2. sezon müjdesi geldi. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç ve Fırat Tanış gibi isimlerin olduğu Kulüp dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kulüp yeni sezon ne zaman?

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda Musevi bir annenin yıllar sonra kavuştuğu asi kızıyla yeniden bağ kurma hikayesini anlatan Kulüp dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. "Kulüp İstanbul kapılarını yeniden açıyor." mesajıyla paylaşılan duyuruda 2. sezon tarihi paylaşıldı.

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN?

Kulüp 2. sezon 15 Eylül'de Netflix'te izleyicisiyle buluşacak.

KULÜP KONUSU NEDİR?

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir.

Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

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