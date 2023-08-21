Netflix’de yayınlanan Kulüp dizisinden 2. sezon müjdesi geldi. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç ve Fırat Tanış gibi isimlerin olduğu Kulüp yakında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda Musevi bir annenin yıllar sonra kavuştuğu asi kızıyla yeniden bağ kurma hikayesini anlatan Kulüp dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. "Kulüp İstanbul kapılarını yeniden açıyor." mesajıyla paylaşılan duyuruda 2. sezon tarihi paylaşıldı.

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN?

Kulüp 2. sezon 15 Eylül'de Netflix'te izleyicisiyle buluşacak.

KULÜP KONUSU NEDİR?

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir.

Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır (Matilda Aseo)

Barış Arduç (Fıstık İsmet Denizer)

Asude Kalebek (Raşel Aseo)

Salih Bademci (Selim Songür)

Fırat Tanış (Çelebi)

Metin Akdülger (Orhan Şahin / Niko)

Suzan Kardeş (Orhan'ın annesi)

Hülya Duyar (İsmet'in annesi)

Merve Şeyma Zengin (Tasula)

İlker Kılıç (Mordo)

Sezer Arıçay (Hacı)

Murat Garibağaoğlu (David)

İştar Gökseven (Ali Şeker)

Valeria Lakhina (Diana)

Doğanay Ünal (Bahtiyar)