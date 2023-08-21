Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Kulüp dizisinin 2. Sezonu geleceği duyurulmuştu. Netflix’in yerli yapımları arasında yer alan Kulüp dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Netflix’de yayınlanan Kulüp dizisinden 2. sezon müjdesi geldi. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç ve Fırat Tanış gibi isimlerin olduğu Kulüp yakında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda Musevi bir annenin yıllar sonra kavuştuğu asi kızıyla yeniden bağ kurma hikayesini anlatan Kulüp dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. "Kulüp İstanbul kapılarını yeniden açıyor." mesajıyla paylaşılan duyuruda 2. sezon tarihi paylaşıldı.

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN?

Kulüp 2. sezon 15 Eylül'de Netflix'te izleyicisiyle buluşacak.

KULÜP KONUSU NEDİR?

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir.

Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

kulup-dizisi-2-kisim-yayinlandi-mi-kulup-dizisi-14648918-5314-amp.jpg

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır (Matilda Aseo)

Barış Arduç (Fıstık İsmet Denizer)

Asude Kalebek (Raşel Aseo)

Salih Bademci (Selim Songür)

Fırat Tanış (Çelebi)

Metin Akdülger (Orhan Şahin / Niko)

Suzan Kardeş (Orhan'ın annesi)

Hülya Duyar (İsmet'in annesi)

Merve Şeyma Zengin (Tasula)

İlker Kılıç (Mordo)

Sezer Arıçay (Hacı)

Murat Garibağaoğlu (David)

İştar Gökseven (Ali Şeker)

Valeria Lakhina (Diana)

Doğanay Ünal (Bahtiyar)

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Ev ve araba alacakların rengi attı: İslam Memiş "Balonu patlatacak hamle" diyerek açıkladı! Ekonomi
Ev ve araba alacakların rengi attı: İslam Memiş "Balonu patlatacak hamle" diyerek açıkladı!
Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor Güncel
Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Spor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Greenwood'un geleceği belli oldu Spor
Greenwood'un geleceği belli oldu
Balık tutarken felaketi yaşadı. Kanlar içinde kaldı Güncel
Balık tutarken felaketi yaşadı. Kanlar içinde kaldı
Danimarka'nın Maslahatgüzarı ile Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Güncel
Danimarka'nın Maslahatgüzarı ile Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
KKTC’den ‘Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ açıklaması Dünya
KKTC’den ‘Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ açıklaması