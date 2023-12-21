Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ve Fluminense karşı karşıya

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun karşılaştığı organizasyonun finalinde Manchester City ile Fluminense kozlarını paylaşacak.

Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda oynanacak mücadele, 22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00'de yapılacak.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI DA AYNI GÜN

Üçüncülük maçı ise Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün TSİ 17.30'da Prens Abdullah el-Faysal stadyumunda oynanacak.

REAL MADRID 5 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Bu sene 20. kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez İspanya devi Real Madrid zafere ulaştı.

Bir diğer İspanyol devi Barcelona ise 3 kez kupayı kazanırken Alman temsilcisi Bayern Münih ve Brezilya ekibi Corinthians Paulista ise 2'şer kez kupayı müzelerine götürme başarısı gösterdi.

İngiliz temsilcileri Chelsea, Liverpool ve Manchester United, İtalyan ekipleri Inter ve Milan ile Brezilya takımları Internacional ve Sao Paulo ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez kupayı müzesine götürdü.