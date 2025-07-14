Kulüpler Dünya Kupası servet dağıttı: En çok kazanan takımlar belli oldu

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Kulüpler Dünya Kupası servet dağıttı: En çok kazanan takımlar belli oldu

Chelsea'nin şampiyonluğuyla sona eren Kulüpler Dünya Kupası'nda toplamda 1 milyar dolara ulaşan para ödülü dağıtıldı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiliz ekibi Chelsea'nin final maçında Fransız temsilcisi PSG'yi 3-0 yenerek şampiyon olmasıyla sona erdi.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen turnuvada toplam 1 milyar dolarlık ödül dağıtıldı.

BBC'nin haberine göre turnuvadan en çok gelir elde eden 10 kulüp şöyle:

Chelsea: 84 milyon sterlin

PSG: 78.4 milyon sterlin

Real Madrid: 66.5 milyon sterlin

Fluminense: 50.4 milyon sterlin

Bayern Münih: 42.7 milyon sterlin

Borussia Dortmund: 38.4 milyon sterlin

Manchester City: 37.8 milyon sterlin

Palmeiras: 29.1 milyon sterlin

Inter: 26.3 milyon sterlin

Al Hilal: 25 milyon sterlin

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