Kulüpler Dünya Kupası servet dağıttı: En çok kazanan takımlar belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiliz ekibi Chelsea'nin final maçında Fransız temsilcisi PSG'yi 3-0 yenerek şampiyon olmasıyla sona erdi.
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen turnuvada toplam 1 milyar dolarlık ödül dağıtıldı.
BBC'nin haberine göre turnuvadan en çok gelir elde eden 10 kulüp şöyle:
Chelsea: 84 milyon sterlin
PSG: 78.4 milyon sterlin
Real Madrid: 66.5 milyon sterlin
Fluminense: 50.4 milyon sterlin
Bayern Münih: 42.7 milyon sterlin
Borussia Dortmund: 38.4 milyon sterlin
Manchester City: 37.8 milyon sterlin
Palmeiras: 29.1 milyon sterlin
Inter: 26.3 milyon sterlin
Al Hilal: 25 milyon sterlin