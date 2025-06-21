Kulüpler Dünya Kupası'nda 7 gollü çılgın maç!

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Kulüpler Dünya Kupası'nda 7 gollü çılgın maç!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ile Mamelodi karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı mücadelede Alman devi 3 puana uzandı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund ile Güney Afrika ekibi Mamelodi karşı karşıya geldi. TQL Stadyumu'nda oynanan mücadele 4-3 sona erdi.

Borussia Dortmund'un golleri, 16. dakikada Nmecha, 34. dakikada Guirassy, 45. dakikada Bellingham, 59. dakikada kendi kalesine Mudau attı.

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Mamelodi'nin gollerini ise 11. dakikada Ribeiro, 62. dakikada Rayners ve 90. dakikada Mothiba attı.

7 gollük maçın ardından Dortmund 4, Mamelodi ise 3 puanda bulunuyor.

Borussia Dortmund bir sonraki maçında 25 Haziran'da Ulsan Hora ile karşılaşacak.

Mamelodi ise 25 Haziran'da Fluminense ile karşı karşıya gelecek

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