Kulüpler Dünya Kupası'nda 7 gollü çılgın maç!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund ile Güney Afrika ekibi Mamelodi karşı karşıya geldi. TQL Stadyumu'nda oynanan mücadele 4-3 sona erdi.



Borussia Dortmund'un golleri, 16. dakikada Nmecha, 34. dakikada Guirassy, 45. dakikada Bellingham, 59. dakikada kendi kalesine Mudau attı.

Mamelodi'nin gollerini ise 11. dakikada Ribeiro, 62. dakikada Rayners ve 90. dakikada Mothiba attı.



7 gollük maçın ardından Dortmund 4, Mamelodi ise 3 puanda bulunuyor.



Borussia Dortmund bir sonraki maçında 25 Haziran'da Ulsan Hora ile karşılaşacak.



Mamelodi ise 25 Haziran'da Fluminense ile karşı karşıya gelecek