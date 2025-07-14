Kulüpler Dünya Kupası'nda en iyi 11 açıklandı: Turnuvaya damga vurdu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain’i 3-0 yenen Chelsea kupanın sahibi oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliği yaptığı turnuvanın en iyi 11'i de belli oldu.
Real Madrid'in genç yeteneği Gonzalo Garcia'nın 4 golle gol kralı olduğu turnavanın en iyi oyuncu final maçında iki gol atan Cole Palmer seçildi.
Turnuvanın en iyi 11'i ise şöyle oluştu:
Kaleci: Bono - Al Hilal
Sağ bek: Hakimi - PSG
Stoper: Marquinhos - PSG
Stoper: Thiago Silva - Fluminense
Sol bek: Cucurella - Chelsea
Orta saha: Vitinha - PSG
Orta saha: Enzo Fernandez - Chelsea
Sağ kanat: Neto - Chelsea
Sol kanat: Cole Palmer - Chelsea
Forvet: Arias - Fluminense
Forvet: Gonzalo Garcia - Real Madrid