Kulüpler Dünya Kupası'nda en iyi 11 açıklandı: Turnuvaya damga vurdu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain’i 3-0 yenen Chelsea kupanın sahibi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliği yaptığı turnuvanın en iyi 11'i de belli oldu.

Real Madrid'in genç yeteneği Gonzalo Garcia'nın 4 golle gol kralı olduğu turnavanın en iyi oyuncu final maçında iki gol atan Cole Palmer seçildi.

Turnuvanın en iyi 11'i ise şöyle oluştu:

Kaleci: Bono - Al Hilal

Sağ bek: Hakimi - PSG

Stoper: Marquinhos - PSG

Stoper: Thiago Silva - Fluminense

Sol bek: Cucurella - Chelsea

Orta saha: Vitinha - PSG

Orta saha: Enzo Fernandez - Chelsea

Sağ kanat: Neto - Chelsea

Sol kanat: Cole Palmer - Chelsea

Forvet: Arias - Fluminense

Forvet: Gonzalo Garcia - Real Madrid