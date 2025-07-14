Kulüpler Dünya Kupası'nda en iyi 11 açıklandı: Turnuvaya damga vurdu

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Kulüpler Dünya Kupası'nda en iyi 11 açıklandı: Turnuvaya damga vurdu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 'en'ler belli oldu. Chelsea'nin İngiliz yıldızı Cole Palmer turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain’i 3-0 yenen Chelsea kupanın sahibi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliği yaptığı turnuvanın en iyi 11'i de belli oldu.

Real Madrid'in genç yeteneği Gonzalo Garcia'nın 4 golle gol kralı olduğu turnavanın en iyi oyuncu final maçında iki gol atan Cole Palmer seçildi.

Turnuvanın en iyi 11'i ise şöyle oluştu:

Kaleci: Bono - Al Hilal
Sağ bek: Hakimi - PSG
Stoper: Marquinhos - PSG
Stoper: Thiago Silva - Fluminense
Sol bek: Cucurella - Chelsea
Orta saha: Vitinha - PSG
Orta saha: Enzo Fernandez - Chelsea
Sağ kanat: Neto - Chelsea
Sol kanat: Cole Palmer - Chelsea
Forvet: Arias - Fluminense
Forvet: Gonzalo Garcia - Real Madrid

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