Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İHA
Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Kırşehir'de bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri; Kuşdilli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda kumarda kullanılan iki deste iskambil kağıdı ile bir miktar para muhafaza altına alındı. İş yeri sahibi A.S.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen Y.T., A.U., Ö.K. ve A.A.'ya ise toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi.

Son Haberler
Yalova’dan 5 ayda 294 milyon dolarlık ihracat
Yalova’dan 5 ayda 294 milyon dolarlık ihracat
Buca, Edip Akbayram'ın anısını yaşatacak
Buca, Edip Akbayram'ın anısını yaşatacak
Konak’ta kurban bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Konak’ta kurban bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İsrail'den Özgürlük Filosu'na tehdit! Madleen için orduya talimat
İsrail'den Özgürlük Filosu'na tehdit! Madleen için orduya talimat
Bebeğin sahaya girmesi sosyal medyada viral oldu
Bebeğin sahaya girmesi sosyal medyada viral oldu