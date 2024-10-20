Kumar oynatan işyerine baskın! 134 bin lira ceza uygulandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kumar oynatan işyerine baskın! 134 bin lira ceza uygulandı

İstanbul polisi aldığı ihbar üzerine Küçükçekmece’de bir işyerine düzenlediği baskında kumar oynayan 21 kişiyi yakaladı. Kumar oynayan 21 kişiye toplam 134 bin 925 lira para cezası uygulandı. İşyeri mühürlendi.

Küçükçekmece'de kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi. İş yeri sahibi A.Ü. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 21 kişiye toplam 134 bin 925 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi. Baskında iş yeri sahibi A.Ü. ve kumar oynadığı belirlenen 21 kişi yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda 900 adet pul, 120 adet tombala kartı, tombala oyun makinesi ve 755 lira nakit para ele geçirildi. Kumar oynayan 21 kişiye toplam 134 bin 925 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi A.Ü.'ye "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken iş yeri mühürlendi. (DHA)

Kumar oynatan işyerine baskın! 134 bin lira ceza uygulandı

Kumar oynatan işyerine baskın! 134 bin lira ceza uygulandı

Kumar oynatan işyerine baskın! 134 bin lira ceza uygulandı

Kumar oynatan işyerine baskın! 134 bin lira ceza uygulandı

Kumar oynatan işyerine baskın! 134 bin lira ceza uygulandı

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