Kumar oynatırken yakalanan işyeri sahibi kendini öyle bir savundu ki!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana'da emlak ofisi görünümlü iş yerine yapılan baskında, kumar oynatırken yakalanan iş yeri sahibi, "Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım" diyerek kendini savundu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki bir iş hanındaki emlak ofisi görünümlü iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Çelik kapıyı koçbaşıyla kırıp, içeri giren polis, kumar oynayan 49 kişiyi suçüstü yakaladı. Baskın anları ise kameraya yansıdı.

kumar-oynatilan-is-yerinin-sahibi-eglen-917950-272775-1.jpg

Ekipler, kumar oynayanlara toplam 453 bin 103 TL ceza kesti.

kumar-oynatilan-is-yerinin-sahibi-eglen-917951-272775.jpg

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş. sorgusunda, “Ofise gelenler tanıdığımdı. Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım” dedi.

kumar-oynatilan-is-yerinin-sahibi-eglen-917948-272775.jpg

A.Ş.’ye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem uygulandı.

