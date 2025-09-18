Kumar oynatırken yakalanan işyeri sahibi kendini öyle bir savundu ki!

Adana'da emlak ofisi görünümlü iş yerine yapılan baskında, kumar oynatırken yakalanan iş yeri sahibi, "Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım" diyerek kendini savundu.