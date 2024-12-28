Kumarbazlara resti polis çekti

Kaynak: İHA

Kadıköy’de ‘Teksas Pokeri’ adlı kumar oyunu oynatılan bir derneğe polis baskın düzenledi. Kumarbazlara resti çeken polis 6 poker oyuncusuna 38 bin 550 TL ceza kesti. İş yeri sorumlusu ve krupiye gözaltına alındı.

Kadıköy’de Acıbadem Mahallesi'nde dernek ruhsatı bulunan bir mekanda kumar oynatıldığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 24 Aralık Salı günü mekana polis tarafından baskın yapıldı.

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Baskında derneğin adeta bir kumarhaneye çevrildiği ve kumar oyunu için özel masa dizayn edildiği belirlendi. Mekanda bulunan ve hazırladıkları özel masa ile kumar oyununu oynayan 6 şüpheliye Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereği toplam 38 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

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Ayrıca mekanda yapılan aramalarda 408 adet oyun pulu ile 1 deste iskambil kâğıdı da ele geçirildi. İş yeri sorumlusu M.C.Ş. ile krupiyelik yapan E.A. ise gerekli yasal işlemlerin devamı için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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