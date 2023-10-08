Kumaş yüklü tır cayır cayır yandı. Otoyolda dumandan göz gözü görmedi

İstanbul'un Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu 18. Viyadük üstü Ankara istikametinde saat 05.00 sıralarında, İkitelli’den yüklediği kumaşları Batmana götürmek için yola çıkan 47 AAF 636 kupa plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden şoför, tırı sağa çekerek Jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kumaşların tutuşmasıyla birlikte tır alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan tıra müdahale etti.

DUMANLAR OTOYOLU KAPLADI

Alevlerin kumaşlara ulaşması üzerine otoyolu siyah dumanlar kapladı. Jandarma, 3 şeridi trafiğe kapatırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Dumanlar nedeniyle sürücüler önlerini görmekte zorlandı.

YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken olay yerine getirilen iş makinası yardımıyla kumaşlar yola indirildi. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında tır şoförü yara almadan kurtulurken tır ve içindeki kumaşlar kullanılamaz hale geldi.