Kümes avcısı tuzağa düştü

Kaynak: İHA
Kümes avcısı tuzağa düştü

Hatay İskenderun’da kümese avlanmaya gelen sansar tellere takıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sansar, hayvan barınağına teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ava giden sansar, bir evin bahçesinde tellere takılarak mahsur kaldı.

Olay, İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Ev sahipleri, bahçede bulunan kümese avlanmaya gelen sansarın tellere takıldığını fark etti. Sansarı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Sansar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak İskenderun hayvan barınağına, oradan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

aw464389-02.jpg

aw464389-03.jpg

aw464389-05.jpg

aw464389-04.jpg

Son Haberler
Tokadı yiyen Macron’u küplere bindirecek afiş
Tokadı yiyen Macron’u küplere bindirecek afiş
Indiana Pacers New York Knicks karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
Indiana Pacers New York Knicks karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
Hastanelerdeki görünmez düşman ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Hastanelerdeki görünmez düşman ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Cengiz Holding inşaatı bırakıp, gözünü o alana dikti!
Cengiz Holding inşaatı bırakıp, gözünü o alana dikti!
WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın
WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın