Kümesin önünde gördü tüfekle kendini vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kümesin önünde gördü tüfekle kendini vurdu

Antalya Manavgat’ta bahçesine giren tilkinin tavuklarına zarar vermesini engellemek isteyen yaşlı adam silahının ateş alması sonucu kendisini vurdu. Yüzünden ağır yaralanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Manavgat Ulukapı Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Anbar evinin bahçesined bir tilki gördü. Tilkinin kümesteki tavuklarına zarar verme ihtimalini ortadan kaldırmak isteyen Anbar, evine girerek kanepenin altında bulunan tüfeğini almak istedi.

Anbar, kanepenin altındaki çifte olarak tabir edilen tüfeği bulunduğu yerden çıkarmak isterken tüfek aniden ateş aldı. Yüzünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Mehmet Anbar, Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Anbar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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