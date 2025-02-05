Kümesten çıkanlar pes dedirtti!

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara yönelik belirlediği bir eve baskın düzenledi.

Aramalarda, kümesin altında kum ve taşlarla gizlenmiş yaklaşık yarım metre derinliğinde olan gizli bölmede 6 ruhsatsız tabanca, 2 kilo 365 gram sentetik uyuşturucu, 828,25 gram kokain, 40 gram toz halinde uyarıcı hap, 111 uyuşturucu hap, 16 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Evdeki Ö.D, B.Z.Ö. ve Ö.C.V. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde, ekiplerin koçbaşı ile eve girmeleri, evde ve müştemilatta arama yapılması, kümesteki gizli bölmede tabanca ve uyuşturucu maddelerin bulunması yer alıyor.