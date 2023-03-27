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Polisten kaçan sığınmacılar çatıya çıktı. Yol geçen hanı Türkiye'den görüntüler

Kumkapı’da polisten kaçan sığınmacılar bir dükkanın çatısına çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 08:33
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Kumkapı'da polisten kaçan sığınmacılar çatıya çıktı

Polisten kaçan sığınmacılar çatıya çıktı. Yol geçen hanı Türkiye'den görüntüler
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Editör: Ayşe Memiş

Suriye’de yaşanan iç savaş, Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesi gibi nedenlerden dolayı başta milyonlarca Suriyeli sığınmacı ve kaçak  Afgan olmak üzere çeşitli milletlerden insanlar Türkiye’ye göç etti.

Türkiye’nin birçok ilinde sığınmacıların sayısı gittikçe artıyor. Bazı bölgelerde yabancı dükkanların sayısı da arttı.

İstanbul Kumkapı'da çekilen görüntüler de sosyal medyanın gündemine düştü.

Polislerden kaçtığı iddia edilen mülteciler bir dükkanının çatısına çıktı.

Görüntülerde sığınmacıların panik içinde çatıdan inmeye çalıştığı da görülüyor.

Çevredeki vatandaşlar da o anları kameraya aldı.

Görüntüler sosyal medyada çokça izlendi ve tepki topladı.

KAÇAK AFGANLAR SINIRI ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYA GEÇMİŞLERDİ

Öte yandan kaçak Afganların sınırı gülerek ve oynayarak geçtiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kaçak giriş yapan Afganların neredeyse tamamının askerlik çağındaki erkekler olması ve hiçbir kadın ve çocuğun sığınma amaçlı giriş yapmaması dikkat çekmişti.

Üstelik kaçak Afganların bu anları TikTok’ta paylaşması tepki toplamıştı.

SIĞINMACILAR POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

Geçen yıl Adana Sarıçam’da 30 bin Suriyelinin kaldığı sığınmacı kampında Suriyeliler olay çıkarmıştı.  Yayılan videolarda Suriyeli sığınmacıların polis arabasının üstüne yürüdüğü ve kampın güvenliği ile tartışmaya girdiği görülmüştü.

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