Kundaklama iddiası! 5 araç ve bir karavan alev alev yandı

Kaynak: İHA

Tuzla'da akşam saatlerinde bir araçta başlayan yangın büyüyerek park halindeki diğer araçlara sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Olay, saat 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir dükkan önünde park halindeki bir araçta meydana gelen yangın büyüyerek kısa sürede park halindeki diğer araçlara ve bir karavana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri yangının meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı.

İddiaya göre olayın galeri sahibi ve failler arasında kaynaklanan bir husumet sonucu kundaklama suretiyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

Son Haberler
Manchester United'dan tarihi dönüş! 9 gollü maç nefes kesti
Manchester United'dan tarihi dönüş! 9 gollü maç nefes kesti
2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
İstanbul'a yeni taksiler geliyor! Meclisten onay çıktı
İstanbul'a yeni taksiler geliyor! Meclisten onay çıktı
Survivor'da kural ihlali yapıldı. İki yarışmacıya ceza verildi
Survivor'da kural ihlali yapıldı. İki yarışmacıya ceza verildi
86 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
86 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı