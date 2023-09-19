Kuntz Milli Takım'dan gitsin diye TFF 35 milyon Lira ödeyecek

A Milli Futbol Takımı'nda görevine son verilen teknik direktör Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu.

Kuntz Milli Takım'dan gitsin diye TFF 35 milyon Lira ödeyecek

Eleştirilerin hedefindeki isim Kuntz'la yolların ayrılmasıyla artık kesin gözüyle bakılıyor.

Sabah'ın haberine göre, TFF Stefan Kuntz'a yaklaşık 1.2 milyon euro tazminat ödeyecek.

Alman çalıştırıcı EURO 2024 Elemeleri grup aşamasında Ermenistan mağlubiyeti sonrası eleştirilmişti.

Kuntz yönetimindeki milliler Ermenistan sonrası Japonya ile özel maça çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu.
Bu maçın ardından Kuntz oyuncuları suçlayıcı açıklamalar yapmış, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Kuntz kendi bacağına ateş etti" diyerek Alamn çalıştırıcının biletini kesti.

TFF'nin Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella ile prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

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