Kupa maçları kaçmaz. Maçlar biter bitmez Yeniçağ'da yazacaklar

YARIN:
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları oynanacak.
MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek. 20.30'da başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.
ÇARŞAMBA:
Galatasaray, evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Zorlu maç saat 20.30'da başlayacak.
Sedat Kaya mücadeleyi değerlendirecek.
İspanya Kupası'nda El Clasico oynanacak. Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak. Saar 22'de başlayacak maçı Fatih Saboviç yazacak.
PERŞEMBE:
Fenerbahçe ile Kayserispor, karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'daki maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yazacak.
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