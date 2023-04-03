3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kupa maçları kaçmaz. Maçlar biter bitmez Yeniçağ'da yazacaklar

Kupa maçları kaçmaz. Maçlar biter bitmez Yeniçağ'da yazacaklar

Ziraat Türkiye Kupası ve İspanya Kral Kupası heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 20:35
Takip Et

Kupa heyecanı Yeniçağ'da

Kupa maçları kaçmaz. Maçlar biter bitmez Yeniçağ'da yazacaklar
+
Aa
-

YARIN:
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları oynanacak.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek. 20.30'da başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.

ÇARŞAMBA:
Galatasaray, evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Zorlu maç saat 20.30'da başlayacak.

Sedat Kaya mücadeleyi değerlendirecek.

İspanya Kupası'nda El Clasico oynanacak. Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak. Saar 22'de başlayacak maçı Fatih Saboviç yazacak.

PERŞEMBE:
Fenerbahçe ile Kayserispor, karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'daki maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yazacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
5
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
6
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
7
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Daçka Doğuş Özdemiroğlu ile kazandı
﻿Daçka Doğuş Özdemiroğlu ile kazandı
﻿Daçka Doğuş Özdemiroğlu ile kazandı
﻿Davetsiz misafir şoku! Can havliyle dışarı çıktılar
﻿Davetsiz misafir şoku! Can havliyle dışarı çıktılar
﻿Davetsiz misafir şoku! Can havliyle dışarı çıktılar
﻿Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı. Pazarlık başladı
﻿Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı. Pazarlık başladı
﻿Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı. Pazarlık başladı
﻿Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
﻿Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
﻿Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.