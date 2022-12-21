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  • ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti

ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti

Katardaki Dünya Kupası pozunun etkileri sürüyor. Messi ile zorla fotoğraf çekilmeye çalışan Nusret U.S. Open Cup'tan men edildi!

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 23:11
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Kupa töreninde Messi'yi kolundan çekiştiren Nusret'e ABD'den Nusret'e final yasağı geldi

ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
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Twitter hesabından bir açıklama yapan U.S. Open Cup "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden bu vesileyle men edilmiştir" dedi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından FIFA'nın da gündemine oturan Nusret'e ABD'den kötü bir haber geldi. Nusret, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren U.S. Open Cup'tan men edildi. U.S. Open Cup, Twitter hesabından Nusret ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden bu vesileyle men edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Nusret, ABD'nin en eski futbol turnuvasına giriş yasağı almış oldu.

U.S. Open Cup, Amerika Birleşik Devletleri'nde tek maçlı eliminasyon sistemli futbol organizasyonu olmasının yanı sıra ülkenin en eski futbol turnuvası olması özelliğine sahip.

Dünyada Salt Bae adıyla da tanınan Nusret'in, Messi ile fotoğraf çektirmek için gösterdiği yoğun çaba kameralar tarafından kaydedilmiş ve tüm dünyada konuşulmuştu.

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Vatandaş
21.12.2022 23:32
Devlet dediğin böyle olur biz hala ne afganlı ne suriyeli tecavüzcüleri bile yargılayamıyoruz sınır dışı edemiyoruz  
 
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