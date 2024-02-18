Küpenin kulakta yara yapmaması için ne yapılmalı?

Ramazan Süzen
Küpenin kulakta yara yapmaması için ne yapılmalı?
En güzel aksesuarlardan biri olan küpe vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Günlükte sürekli olarak kullandığımız küpeler bazen kulaklarımızda yara yapabiliyor.

Neredeyse her gün kullanılan küpeler bazen kalitesi açısında bazen de uzun süre kullanımdan dolayı kulaklarda yara yapabiliyor.

Aslında bu durumu çoğumuz önemsemesek de çok önemli bir durum. Küpeler paslanmış olabilir bu da sağlığımız için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Düzenli olarak takıların dezenfektan ile temizlenmesi gerekiyor. Eskiyen takıların ise kullanılmaması gerekiyor.

Küpeyi aldığınızda kullanmadan önce şeffaf oje ile kulağınıza yerleşen bölümü ojeleyin. Böylelikle küpeleriniz hem kulaklarınızı yara etmeyecek hem de uzun süre kullanabileceksiniz.

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