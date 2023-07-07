Kur Korumalı Mevduatta yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlandı. Kur Korumalı Mevduatta dönüşüm uygulamasında süre uzatıldı

Kur Korumalı Mevduatta yeni karar

Kişi ve şirket döviz mevduatları için yeni KKM kararıYurt içi gerçek kişi ve şirketlerin döviz mevduatları için kur korumalı mevduat (KKM) dönüşüm uygulaması 30 Haziran'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.

Yurt içi gerçek kişi ve şirketlerin döviz mevduatları için kur korumalı mevduat (KKM) dönüşüm uygulaması 30 Haziran’ı kapsayacak şekilde uzatıldı.

Yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o karar:

“Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/6/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

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