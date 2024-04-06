Kur Korumalı Mevduatta yeni karar. Tarih uzatıldı

Kaynak: AA
Kur Korumalı Mevduatta yeni karar. Tarih uzatıldı
Merkez Bankası'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı altında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler 31 Mart 2024'e kadar döviz hesaplarını TL'ye dönüştürebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan dolar, euro, altın ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz, altın tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

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