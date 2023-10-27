Kur Korumalı Mevduattan çıkan para nereye gittiği ortaya çıktı

Paramedya’da yer alan bilgilere göre bankaların mevduat faizlerini yeniden aşağı çekmesi dövize olan talebi arttırıyor.

KKM’den çözülme yaşanırken döviz mevduatı artıyor. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 264,70 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 173 milyar 162,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Ekim ile sona eren haftada 175 milyar 427,30 milyon dolara geldi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MEVDUATLARI ARTTI

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 66,80 milyon dolar artarak 102 milyar 475,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 197,50 milyon dolar artarak 72 milyar 951,90 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 456 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 451 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 907 milyon dolar artış gösterdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ADIM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.