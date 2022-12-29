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Vatandaştan alıp onları milyoner yaptılar. Kur Korumalı sistem onları korudu

Türkiye'de milyoner sayisi bir yılda ikiye katladı. Bir milyon liranın üzerindeki mevduat hesaplarının sayısı 782 bin 877’ye ulaştı. Bu sayıyla milyoner sayısı iki katına çıktı

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:42
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Kur Korumalı sistem onları korudu. Vatandaştan alıp onları milyoner yaptılar

Vatandaştan alıp onları milyoner yaptılar. Kur Korumalı sistem onları korudu
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Türkiye'nin milyoner sayısı enflasyon gibi uçtu gidiyor. Milyoner sayısı bir yılda ikiye katladı. Bankacılık sistemindeki mevduat ve katılım hesaplarının hacmi içinde 1 milyon TL ve daha yüksek tutarlı hesapların sayısı arttı. Geçen yıl Ekim sonunda 410 bin 786 olan bu sayı, bu yıl aynı dönemde yüzde 90,6'ya denk gelen 372 bin 91 artarak, 782 bin 877’ye ulaştığı belirlendi.

Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın haberine göre bankacılık sistemindeki tüm mevduat hesaplarının yüzde 0,5’ini oluşturan bu hesaplardaki Ekim sonu bakiyesi 5 trilyon 798,8 milyar lira ile toplam mevduat hacminin yüzde 69,5’ini oluşturdu.

Söz konusu oran bir yıl önce yüzde 58,7 düzeyindeydi. Son bir yılda sistemdeki mevduat hesabı sayısında yüzde 13,7, bir milyon lira ve daha yüksek tutarlı hesapların sayısında ise yüzde 90,6 artış yaşandı.

Ekim 2022 sonu itibariyle bankacılık sistemindeki toplam mevduatın yüzde 26,2’si gerçek kişiler, yüzde 4,9’u resmi kuruluşlar, yüzde 33,4’ü de şirketler olmak üzere toplam yüzde 64,6’sı yurt içi yerleşiklere; yüzde 3,3’ü gerçek kişi, yüzde 1,6’sı şirketler olmak üzere toplam yüzde 4,9’u da yurt dışı yerleşiklere ait “1 milyon ve üzeri” hesaplarda bulunuyor.

HESAPLARIN YÜZDE 94'Ü 10 BİN TL'NİN ALTINDA

Ekim sonu itibariyle bankacılık sisteminde 148,5 milyon adede ulaşan mevduat/katılım hesaplarının yüzde 94,1 oranındaki 139,8 milyonunu, 10 bin liraya kadar tutarlı hesaplar oluşturuyor.

10 bin-50 bin lira arası büyüklükteki hesaplar tüm hesapların yüzde 7,4’ünü, mevduat hacminin yüzde 3,5’ini; 50 bin-250 bin TL arası hesaplar tüm hesapların yüzde 4,8’ini, mevduatın yüzde 10,4’ünü; 250 bin-1 milyon TL arası hesaplar toplam hesap sayısının yüzde 1,7’sini, mevduatın yüzde 15,3’ünü oluştururken, 1 milyon TL ve üzeri hesapların ise tüm hesapların sadece yüzde 0,5’ini, buna karşılık bu hesaplardaki tutarın toplam mevduat hacminin yüzde 69,5’ini oluşturduğu dikkati çekiyor.

DOLARİZASYON

2021 sonunda uygulamaya konulan kur korumalı mev duat (KKM) uygulaması ve 2022’de dövizdeki artışın hız kesmesinin de etkisiyle Türk Lirası mevduatlar döviz tevdiat hesaplarına göre daha hızlı bir artış gösterdi.

Buna bağlı olarak mevduat yapısında denge TL lehine değişti.

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