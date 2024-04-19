Kur'an kursunda şiddet: İmam çocukları tekme tokat dövdü

Kaynak: DHA
Kur'an kursunda şiddet: İmam çocukları tekme tokat dövdü
Ağrı Diyadin’de Kur’an kursu öğrencilerini tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan imam görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yer alan bir Kur’an kursunda imam, çocukları tekme tokat dövdü.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Diyadin Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Kur’an kursundaki güvenlik kamerası görüntülerinde şiddet uyguladığı belirlenen ve ismi açıklanmayan imam, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, ‘İmam çocukları tekme tokat dövdü’ başlıklı haber ile ilgili Valiliğimizce basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen İmam-Hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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