Kur'an kursunun adı yaz okulu oldu

Alım gücünün her geçen gün düşmesi insanları çaresiz bırakıyor. Çocukları için iyi bir gelecek sunmaya çalışan ailelerin karşısına maddi imkansızlıklar adeta duvar örüyor. Evlatlarının iyi bir eğitim alarak üniversite mezunu olmasını isteyen aileler tüm imkanlarını bu uğurda seferber ediyor.

Türkiye Gençlik Vakfı kısa adıyla (TÜGVA) aşırı okulların kapanmasının ardandan ilk ve ortaokullarda öğrenim gören çocukların ücretsiz olarak yararlanacağı yaz okulu açıyor. Kartal Şubesi'nin okullara dağıttığı broşürde yaz okulunun 23 Haziran'da açılacağı, 02 Ağustos'ta da biteceği belirtiliyor.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim eğitimi, canım Peygamberim, futbol, basketbol, voleybol, akıl-zeka oyunları ve ahlak eğitimi derslerinin verileceği belirtiliyor.

Kayıt formunda ise Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor mu sorusunun yöneltilmesi bazı velilerin tepkisine neden oldu.

İsmini vermek istemeyen bir veli "Kur'an-ı Kerim derslerinin adı artık "Yaz okulu" oldu. Burada amaç belli. Çocuğuma yollamayacağımı söyleyince bana tepki gösterdi. 'Sevdiğim arkadaşlarım gidecek ben ne yapacağım' diye tepsini daha da sertleştirdi. TÜGVA bu etkinliğe neden 'Kur'an kursu demiyor da yaz okulu diyor. Buradaki amaç her çocuğun Kur'an-ı Kerim eğitimi almasını sağlamak. Gerisi tırı vırı" diyerek duruma adeta isyan etti.

Bir başka veli de "Bedava diye çocuğumu oraya gönderip aklım onda kalacağına göndermem daha iyi. O oyun için oraya gitmek istediğini söylüyor. Öbür dersler ne olacak dediğimde 'çalışırım' demekle yetiniyor. İnşallah önümüzdeki senelerde yaz okulu yerine 'Kur'an-ı Kerim kursu' derler de çocuklarımızla ters düşmeyiz" yorumunu yaptı.