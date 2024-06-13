Kurban Bayramı tatilinde 66 bin 92 güvenlik personeli görev yapacak

Kaynak: AA
Kurban Bayramı tatilinde 66 bin 92 güvenlik personeli görev yapacak

Kurban Bayramı tatili süresince ve öncesinde, kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma birimlerinden toplam 66 bin 92 personel görev alacak.

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını önlemek için "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" sloganıyla bir dizi önlem aldığını ve tatil için yola çıkacak vatandaşları bu konuda uyardığını duyurdu.

Bayram tatili sebebiyle kara yollarında alınan güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. Bu tedbirler kapsamında, 9 günlük bayram tatili boyunca görev yapacak olan personel, dün itibarıyla denetimlere başladı. Trafik güvenliği için emniyet ve jandarma tarafından görevlendirilen 66 bin 92 personel, 12 gün boyunca trafik kontrollerini gerçekleştirecek. Her gün 17 bin 931 ekip ve timde toplam 37 bin 810 personel aktif olarak görev yapacak.

Sürücülerin hız limitlerine uyup uymadıkları da denetlenecek. Bu amaçla 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi 24 saat boyunca faaliyet gösterecek.

Öte yandan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelinde yaşanan 6 bin 530 trafik kazasında maalesef 75 kişi hayatını kaybetmişti.

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