Kurban Bayramı'nda rekor kartla alışveriş

Bankalararası Kart Merkezi BKM bu yılki Kurban Bayramı'nda kredi kartlarıyla yapılan alışveriş miktarını açıkladı. Buna göre Kurban Bayramı'ndaki kartlı alışverişleri geçen yılın Kurban Bayramı'ndaki alışverişi neredeyse ikiye katladı.Kurban Bayramı'na ilişkin kartla ödeme verilerine göre, 2023 yılının Kurban Bayramı dönemine göre kartlı ödemeler yüzde 93 arttı.

EN ÇOK MARKET ALIŞVERİŞİ YAPILDI

BKM verilerine göre Kurban Bayramı döneminde en fazla harcama Market sektöründe gerçekleşti. Market sektöründeki alışverişler toplam kartlı ödemelerin yüzde 22'sini oluşturdu. Vatandaş toplam ödemenin giyim sektöründe yüzde 12, akaryakıtta ise 10'unu kartla karşıladı.Yemek sektöründe ise bu oran yüzde 10 oldu.

Bu yıl Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler geçen yılla kıyaslandığında en fazla artışın yüzde 137 ile kuyum sektöründe gerçekleştiği görüldü.

Kuyum sektörünü yüzde 127 artış ile giyim ve yüzde 116 artış ile araba kiralama sektörleri takip ederken, yüzde 110 artışla market sektörü ve yüzde 108 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.